萬達收購金球獎製作公司 胎死腹中

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中國大陸富豪王健林旗下的萬達集團斥資10億美元收購金球獎製作公司Dick Clark Productions（簡稱DCP）宣告破局。雙方未說明原因，但先前傳出北京遏止資本外流成為本案障礙。

美國綜藝日報報導，DCP的母公司Eldridge Industries美東時間10日在德拉瓦州法院遞件，收取萬達2016年11月在協議中承諾約2500萬美元的解約費。

萬達近年屢在影視領域收購，但開價10.7億美元（新台幣約335億元）買下DCP一案今年1月就傳聞遭遇困難。報導指出，雙方雖在2月否認相關傳聞，但本週稍早DCP內部出現交易告吹的跡象。

Eldridge在聲明中表示，其關係企業已終止將DCP賣給萬達的協議。在此之前，萬達未能履行合約義務。

根據法院文件，萬達和DCP是在2016年10月達成收購協議，截止日期為今年1月17日。萬達當天動用合約中一項條款，將截止日期延至2月28日。

報導說，中國大陸政府正加緊管制防止資本外流，近期數筆陸資的好萊塢投資案都遇到官方阻礙。除了萬達收購DCP不成，派拉蒙影業1月和上海電影集團與華樺傳媒達成融資協議，也遲遲無法收到款項。

DCP成立於1957年，是美國知名電視節目製作公司，負責包括金球獎、全美音樂獎、告示牌（Billboard）音樂獎、美國鄉村音樂獎等頒獎典禮和紐約新年倒數晚會等節目製作。1060311

(中央社)