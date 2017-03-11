NBA》湖人新總管上任 魔術強生：做不好就走

魔術強生(左)11日強調假如自己跟湖人新總管佩林卡沒做好工作，就會自動請辭離去。(美聯社)

雖處球團高層動盪不安的當前，湖人11日仍召開新總管佩林卡上任記者會，「小飛俠」布萊恩與老婆凡妮莎也都出席力挺，湖人籃球事務總裁魔術強生也在會上放話，「假如我跟佩林卡沒法把工作做好，我會自動辭職讓位。」

先前才把前任籃球事務副總裁吉姆巴斯與前總管卡普查克炒魷魚，湖人總裁珍妮巴斯甚至還跟自己兄弟吉姆鬧上法庭，卻毅然推動湖人全面改革，除了找來魔術強生坐鎮，更聘請曾任布萊恩經紀人的佩林卡擔任湖人新總管。

魔術強生11日表示，自己不是那種霸佔位置不走的人，假如真的做不好，他跟佩林卡會自己離開，「讓湖人這支球隊重新偉大，對我意義深刻，因為我愛這支球隊，所以才跟珍妮一起共事，我們肩負著相當大的使命。」

會後將跟布萊恩、佩林卡共進晚餐的魔術強生表示，佩林卡在勞資協議上的造詣很深，也跟不少球員有著良好關係，對於日後湖人重建，絕對可以帶來幫助，「我會跟佩林卡仔細研究未來5年的自由市場，看看我們可以得到誰。」

(中時電子報)