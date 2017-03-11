MLB》陳偉殷右腿中彈 狀況不明

陳偉殷(圖)今2局上遭強襲球打中右腿，3局上續投，被韓重炮朴炳鎬敲陽春彈。(美聯社)

(10:18更新 殷仔被強襲球擊中 下半局被敲全壘打)陳偉殷今在熱身賽對雙城隊先發，主投3局被打2支陽春炮，但2局上被反彈的強襲球擊中右腿，馬林魚總教練跟防護員都趕緊上場，「殷仔」決定續投，3局上則被韓重炮朴炳鎬敲陽春彈，投完3局才退場冰敷。馬林魚官網報導，第一時間，陳偉殷用手套擋住強襲球，之後才打到右腿。陳偉殷官方臉書的管理員則表示，狀況不明，有消息會再告知。

(中時電子報)