老婦走失女兒求援 南投員警1小時內尋獲
南投市曾姓婦人昨晚7點左右神情慌張地跑到派出所報案，說她94歲的媽媽同日下午走失未歸，情緒激動地請求警察幫忙，受理員警李承祐了解相關案情後，一邊安撫報案人情緒，同時將報案人母親照片翻拍後傳至派出所LINE群組，請線上勤務員警協尋，由於夜間氣溫下降且天空飄著細雨，曾女非常擔心年邁的老母親發生意外，緊張的一直哭泣。
員警吳羽苹與詹瑞賢，接獲通報後馬上依據照片上穿著及特徵，冒雨騎乘機車沿市區道路小巷不斷訪查尋找，終於在晚間7點50分左右，在南投市公園街找到眼神無助的走失老婦人，經確認身分後以警車護送回派出所，並通知報案人到所指認領回，曾姓婦人對於員警能在這麼短時間內找到其母親，不斷表示感謝，並給予高度肯定與敬佩。
(中時)
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