中國工信部：沒有要求外資技術轉讓至中國

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面對中國歐盟商會質疑「中國製造2025」計劃是否對外資有更多限制，中國工信部部長苗圩表示，「中國製造2025」相關政策對中資、外資一視同仁，也無要求外資一定要強制將技術轉讓至中國，但會審核企業是否掌握相關技術，以維護消費者利益與保護智慧財產權。

(工商)