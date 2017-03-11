綠島海岸飄油污 疑貨輪偷排汙染
綠島的北岸及東岸，從10日下午開始陸續出現疑似油污污染，海岸線長達12公里的範圍，出現許多黑色黏稠物，民宿業者侯政廉指出，黑色黏稠物有油污味，疑似是經過綠島外海的貨輪等大型船隻偷排的重油，很擔心造成海洋生態的衝擊。
侯政廉指出，不只海岸的高潮線有出現重油，就連海底都能看到一長條的黑色黏稠物，情況十分嚴重，分布的範圍包括綠島燈塔、中寮港、潛水勝地柴口還有柚子湖等。
台東縣環保局長謝清泉指出，今天上午環保署保護署水質保護處副處長劉瑞祥，已經率隊進到綠島了解污染情況，並將成立應對小組處理油污問題。
謝清泉表示，近期綠島沒有沉船事件，因此經過綠島外海的貨輪偷排的可能性非常高，重油要清除非常棘手，需要許多時間及人力投入。
(中時)
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