綠島海岸飄油污，疑貨輪偷排汙染

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綠島的海灘出現重油污染，讓島上民眾憂心忡忡。（侯政廉提供）

島民憂心。（侯政廉提供）

綠島的北岸及東岸，從10日下午開始陸續出現疑似油污污染，海岸線長達12公里的範圍，出現許多黑色黏稠物，民宿業者侯政廉指出，黑色黏稠物有油污味，疑似是經過綠島外海的貨輪等大型船隻偷排的重油，很擔心造成海洋生態的衝擊。

侯政廉指出，不只海岸的高潮線有出現重油，就連海底都能看到一長條的黑色黏稠物，情況十分嚴重，分布的範圍包括綠島燈塔、中寮港、潛水勝地柴口還有柚子湖等。

台東縣環保局長謝清泉指出，今天上午環保署保護署水質保護處副處長劉瑞祥，已經率隊進到綠島了解污染情況，並將成立應對小組處理油污問題。

謝清泉表示，近期綠島沒有沉船事件，因此經過綠島外海的貨輪偷排的可能性非常高，重油要清除非常棘手，需要許多時間及人力投入。

(中時)