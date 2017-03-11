福斯認罪和解 美柴油門事件落幕

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我要評比

德國汽車大廠福斯（Volkswagen AG）在排放造假醜聞一案上對刑事罪名認罪，終結從2015年來撼動這家公司的重大篇章。

法新社報導，福斯在柴油動力汽車安裝所謂的作弊裝置迴避排氣標準，遭控詐騙美國政府與密謀違反清淨空氣法（Clean Air Act），福斯1月同意支付43億美元的刑事民事罰鍰以求和解。

福斯發言人吉尼凡（Jeannine Ginivan）聲明表示：「對於引發這場柴油危機，福斯對自身的行為悔恨不已。」

「與美國政府達成和解，反映我們處理這樁錯誤的決心，這個錯誤違背所有福斯珍視的價值。」

這項與美國司法部達成的和解，同時要求福斯聘用外部監督人員3年，監視福斯是否遵守規範。（譯者：中央社許湘欣）1060311

(中央社)