高雄降雨小進帳流量增 一階限水待觀察
高雄地區今天凌晨有間歇性降雨，小有進帳，南區水資源局副局長簡振澄今天表示，目前高屏溪的水流量是19.7cms，比去年同期平均流量20cms略少，20日是否第一階段限水，要再討論。
高雄地區水情拉警報，主要是枯水期久未降雨，水庫的集水區降雨不多，乾涸情形嚴重，致水流量驟減。
高雄市11日午夜持續有間歇性降雨，簡振源說，降雨量約3毫米，已讓集水區的流量從日前的16cms增為19.7cms。
他指出，如果近日集水區還有再降雨，增加水流量就有機會解除限水危機，如降雨量不夠，高屏溪水流量會在2、3天就消減，恐難逃限水命運。
經濟部日前召開106年旱災經濟部災害緊急應變小組第一次工作會議，針對全台水情節水成效進行檢討，研判天候狀況，擬定水情因應措施，水利署說，若無明顯降雨，20日起高雄恐進入第一階段限水。1060311
(中央社)
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