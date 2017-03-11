朴槿惠遭彈劾引爆警民衝突 增至3死
南韓憲法法院昨天裁定總統朴槿惠彈劾案成立後，引發暴力抗議，今天又有1人傷重不治，死亡人數目前增至3人。
南韓聯合新聞通訊社報導，李姓死者74歲，似乎是昨天在暴力抗議中受傷。警方表示，死者今天上午6時45分左右在首爾的醫院宣告不治。
這名抗議民眾昨天中午12時30分左右在首爾市中心的集會與警方對峙後失去意識，緊急送醫，今晨宣告不治。
警方已詢問死者家屬意見，計劃驗屍尋找確切死因。
憲法法院昨天確定國會彈劾朴槿惠成立的歷史性判決一出後，挺朴群眾憤而激烈抗議，其中有2人傷重身亡。（譯者：中央社盧映孜）1060311
(中央社)
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