中國工信部：中國機器人出現低端品產能過剩風險

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中國工信部部長苗圩今日於記者會中表示，目前進行「中國製造2025」過程中，出現低水平重複建設問題。工信部副部長辛國斌指出，目前中國機器人出現高端產業低端化、低端產品產能過剩的風險。他稱，目前中國機器人產業園區包含在建中已超過40個，機器人企業超過8百個，將會提高準入條件與門檻。

(工商)