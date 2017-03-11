整理行李好崩潰？《孤獨星球》旅遊達人們必備品

從城市旅遊到沙漠、海島旅程，旅遊達人們有哪些不可或缺的行李？(圖/shutterstock提供)

騎駱駝漫遊撒哈拉沙漠，絕景憾人心。(圖/shutterstock提供)

智利的阿塔加馬沙漠。(圖/達志影像/shutterstock提供)

美國黃石國家公園的大峽谷景觀。（新華社資料照片）

一趟完美的海島之旅，是不少旅人的夢想旅程。(圖/達志影像/shutterstock提供)

旅行前，總希望行李愈帶愈少愈好，但現實往往不是這麼一回事。還在苦惱如何整理行李？旅遊雜誌《孤獨星球》整理出自家旅遊編輯們的旅行必備品，從城市旅遊到沙漠、海島旅程，這些旅遊達人們究竟有哪些不可或缺的行李？

文章訪問11位自家雜誌員工的旅行必備品，現任雜誌CEO的丹尼爾霍頓(Daniel Houghton)說，每趟旅程必備折疊包，裡頭放有手機、護照、手電筒、眼鏡，入睡前會把它們置於床頭櫃，以防午夜緊急逃生時可隨手就拿。

而旅遊編輯們的必備行李還包括，防水夾克、圍巾、手提後背雙用包、衣物整理袋、環保水瓶、紙本地圖、馬汀靴、平板電腦、三腳架，以及靜電控制接地線等。其中靜電控制接地線不只能曬衣服、掛蚊帳，或露營時把食物高掛，避免被野生動物吃掉，甚至能用來替換斷掉的鞋帶。

(中時電子報)