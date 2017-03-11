整理行李好崩潰？《孤獨星球》旅遊達人們必備品
旅行前，總希望行李愈帶愈少愈好，但現實往往不是這麼一回事。還在苦惱如何整理行李？旅遊雜誌《孤獨星球》整理出自家旅遊編輯們的旅行必備品，從城市旅遊到沙漠、海島旅程，這些旅遊達人們究竟有哪些不可或缺的行李？
文章訪問11位自家雜誌員工的旅行必備品，現任雜誌CEO的丹尼爾霍頓(Daniel Houghton)說，每趟旅程必備折疊包，裡頭放有手機、護照、手電筒、眼鏡，入睡前會把它們置於床頭櫃，以防午夜緊急逃生時可隨手就拿。
而旅遊編輯們的必備行李還包括，防水夾克、圍巾、手提後背雙用包、衣物整理袋、環保水瓶、紙本地圖、馬汀靴、平板電腦、三腳架，以及靜電控制接地線等。其中靜電控制接地線不只能曬衣服、掛蚊帳，或露營時把食物高掛，避免被野生動物吃掉，甚至能用來替換斷掉的鞋帶。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。