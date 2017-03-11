福島核災過6年 「希望的牧場·福島」終見天日

「希望的牧場·福島」今年年初發行的會刊上宣布，牧場所在的浪江町3月將解除避難指示區的限制。圖為牧場代表吉澤正巳在養著300多隻牛的牧場開心拍照。(翻拍自BECO新聞)

「希望的牧場·福島」為募款而發行的會刊。(翻拍自BECO新聞)

東日本大震災發生的隔天，福島第一核電廠1號機組的廠房爆炸，日本政府緊急發出避難指示，避難指示區的範圍從核電廠方圓3公里以內，擴大到20公里。當時住在核電廠周邊的居民都緊急避難，雙葉郡浪江町一夕間成了無人的死城，但有位農場長決定留下來與牛隻共存亡，農場維持到現在已開放，並改名為「希望的牧場·福島」。

「M牧場浪江農場」離福島第一核電廠只有14公里的距離，震災發生時農場長吉澤正巳正在外購物，等他回到牧場一看，牧場的設施倒榻，牧草地崩裂，停電中他不忘開發電機給牛群供水喝。當他打開汽車導航的電視收聽，得知福島第一核電廠的情況危急時，他仍沒有棄牛而逃的想法。

吉澤向媒體回憶當時的情形時表示，「當時完全沒有拋棄牛隻逃跑的想法，也沒感覺到必須逃命的恐慌，心想也不會馬上死掉。」後來核電廠廠房爆炸，連警察都留下緊急通訊設備後撤退避難，吉澤還是堅決留在牧場繼續照顧牛群。

牧場約在1個月後被劃入禁止進入的警戒區內，該區畜牧業繁盛，約有3500頭牛和約3萬頭豬，之後預估有一半以上都活活餓死或變成野生動物。警戒區內的家畜大多在獲得農家的同意下撲殺了。吉澤不同意撲殺牛，仍堅持繼續養下去。

吉澤後來將牧場改名為「希望的牧場·福島」，現在還養著約360頭牛，為了讓這些牛繼續活下去，設立了「希望的牧場·福島」社團法人，自己擔任代表，為準備牛群每個月約90萬日圓的牧草還到處募款。浪江町的已解除避難指示警報，現在有些人還會組團到牧場參觀或當義工。

吉澤認為，這些牛群在核災事故中存活下來，可說是貴重的活資料，如果好好調查，也可成為思考能源問題的契機，為將來留下很大筆的資產。牠們活得好好的，當初為何要將牠們處死呢？這不光是福島的問題，也是日本和全世界的問題。

事實上，東北大學加齡醫學研究所病理系，以福本學教授為首的研究小組災後持續到災區調查牛、家畜等動物的健康狀況，觀察牠們在受輻射汙染的土地生活，吃了被汙染的牧草和水後的影響。

吉澤現在還經常到處演講，想讓大家了解福島的現狀，希望大家不要停留在遭輻射汙染時的印象，同時也希望大家不要認為核災事不關己，也不要認為核災只是福島的事，而是全日本和全世界都應面對的課題。

(中時)