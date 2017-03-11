范冰冰被問整容沒？她霸氣回答打臉一票女星

范冰冰日前難得開直播。（圖／取自微博）

范冰冰坦言很滿意自己現在的長相。（圖／本報系資料照片）

大陸女星范冰冰近來罕見開了直播，吸引不少粉絲觀賞，面對粉絲提問，她也來者不拒一一回答，但被問到是否整過容時？范冰冰卻霸氣表示「我覺得我不需要！」

范冰冰在直播時被問及有沒有整容過？她霸氣不迴避，直說自己「不需要」，打趴一票曾經坦言整過形的女星。但范冰冰也解釋，認為身體髮膚受之父母，所以不願在臉上動刀，也很謝謝父母「把我生的挺順眼的」！

不過范冰冰也坦言，如果長相不是現在的模樣，也許還是會有整容想法，但因為很滿意自己現在的長相，加上自己怕痛，所以整容她從來沒有考慮過。

(中時電子報)