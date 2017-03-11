李敏鎬獻愛心 善款助兒童飲乾淨水

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聯合國兒童基金會韓國委員會透露，演員李敏鎬與捐贈平台PROMIZ為了迎接22日的「世界水資源日」，特別捐獻了2500萬韓元善款，讓兒童們喝到乾淨的水。

南韓「亞洲經濟」報導，李敏鎬與粉絲們組成的慈善捐贈平台PROMIZ捐出的這筆費用，可購買69萬個飲用水淨化劑，讓全球92000名兒童喝到乾淨的飲用水。

據報導，去年3月，李敏鎬為了讓全球兒童能喝到乾淨的水，特別在世界水資源日當天與聯合國兒童基金會簽署協議，向該組織捐款獻愛心。

聯合國兒童基金會表示，由李敏鎬和粉絲們捐獻的物品將會透過相關活動，將這份愛心傳遞給兒童。

報導稱，李敏鎬也表達了自己的想法，他說，「這是第2次參與該活動，希望透過我本人和PROMIZ，讓孩子們喝到乾淨的水，未來我會與粉絲一起，照顧更多需要關懷的孩子們，努力讓世界變得更乾淨與美好。」1060311

(中央社)