JYJ成員金在中11日起港澳台開唱

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韓國演藝經紀公司C-jeS娛樂透露，旗下男團JYJ成員金在中將從今天起先後在香港、澳門、台灣舉辦演唱會。

南韓「亞洲經濟」報導，香港當地時間今晚8時，金在中將在香港亞洲國際博覽館啟動巡演。

這是金在中2014年參加JYJ亞洲巡演「THE RETURN OF THE KING」後，時隔2年7個多月再度與香港粉絲互動。

之後，金在中將在澳門、台灣等地展開亞洲巡演。

金在中在剛結束的日本巡演中，吸引了10萬餘名粉絲捧場，再次印證了超高人氣。1060311

(中央社)