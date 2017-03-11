綠島海岸遭不明油污重創 民眾盼政府出手

我要評比

綠島鄉民俞明宏在社群臉書貼文指出，可疑船隻3月9日10時至10時30分曾經通過綠島，整個綠島北面的海岸線與海底都被重油汙染，拜託中央趕快出手相救，才有辦法清除這場浩劫。

俞明宏發文說，估計是大型輪船趁著東北季風偷偷排放。從水面看下去，重油應是藉著東北季風流進中寮港，沿途吸收不同物質且改變自體本身質量，才會漸漸沉入海底，宛如大型蟒蛇。

「我非常生氣」，俞明宏表示，這樣惡質的船東或船長，省下新台幣幾百萬元廢油處理費，卻是用犧牲環境來換取，不怕絕子絕孫嗎？請交通部用AIS（自動識別系統）查清楚這3天是哪些船通過綠島海域，嚴懲這些壞蛋。

海巡署東部地區巡防局綠島安檢所表示，實際汙染面積及範圍，會進行估算，縣環保局人員今天一早將帶除汙設備、器材登島善後。1060311

(中央社)