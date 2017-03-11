美女兵裸照醜聞滾雪球 防長表態說重話

美國國防部面臨的裸照風波越演越烈，顯然又有更多女性軍職人員的清涼照片，未經她們本人同意，就被男同事在多個不公開的社群媒體上分享。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，國防部長馬提斯（James Mattis）今天首度針對這起還在發展中的醜聞公開表態。他表示：「不尊重國防部袍澤的尊嚴和人性，這不僅令人無法接受，也打擊部隊凝聚力。」

法新社報導，馬提斯譴責這種行徑「嚴重違反我們在國防部所秉持的基本價值」。

退役將領馬提斯聲明：「指揮鏈正採取所有適當行動調查可能的不當行為，並維持各軍種的良好秩序和紀律。」

這起醜聞源起上週末爆出，有人把女陸戰隊員們不同程度的裸露照片上傳到名為「陸戰隊大團結」（Marines United）的不公開臉書群組。

群組成員僅限現役和前陸戰隊員，事件曝光後，群組隨即被關閉，但關閉之前，群組成員多達3萬人。

退役陸戰隊員布瑞南（Thomas Brennan）營運的新聞組織「戰馬」（The War Horse）率先披露此事。布瑞南說，有些照片是偷拍，有的是女主角自己拍的，不過都在未經本人同意的情況下被上傳分享。

上傳照片的人通常還會用下流話評頭論足。

國家廣播公司新聞網報導，陸戰隊指揮官奈勒（Robert Neller）今天告訴記者，至少有10名女隊員的照片，在本人不知情或未經同意的情況下被上傳到這個網頁。他希望更多受害女隊員挺身舉發。

奈勒說：「我想要求她們相信我們。我了解現在這情況下，這麼做對她們而言可能有點為難，但必須有人挺身舉報，我們才能究責。」（譯者：中央社何宏儒）1060311

(中央社)