美女兵裸照醜聞滾雪球 防長表態說重話
美國國防部面臨的裸照風波越演越烈，顯然又有更多女性軍職人員的清涼照片，未經她們本人同意，就被男同事在多個不公開的社群媒體上分享。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，國防部長馬提斯（James Mattis）今天首度針對這起還在發展中的醜聞公開表態。他表示：「不尊重國防部袍澤的尊嚴和人性，這不僅令人無法接受，也打擊部隊凝聚力。」
法新社報導，馬提斯譴責這種行徑「嚴重違反我們在國防部所秉持的基本價值」。
退役將領馬提斯聲明：「指揮鏈正採取所有適當行動調查可能的不當行為，並維持各軍種的良好秩序和紀律。」
這起醜聞源起上週末爆出，有人把女陸戰隊員們不同程度的裸露照片上傳到名為「陸戰隊大團結」（Marines United）的不公開臉書群組。
群組成員僅限現役和前陸戰隊員，事件曝光後，群組隨即被關閉，但關閉之前，群組成員多達3萬人。
退役陸戰隊員布瑞南（Thomas Brennan）營運的新聞組織「戰馬」（The War Horse）率先披露此事。布瑞南說，有些照片是偷拍，有的是女主角自己拍的，不過都在未經本人同意的情況下被上傳分享。
上傳照片的人通常還會用下流話評頭論足。
國家廣播公司新聞網報導，陸戰隊指揮官奈勒（Robert Neller）今天告訴記者，至少有10名女隊員的照片，在本人不知情或未經同意的情況下被上傳到這個網頁。他希望更多受害女隊員挺身舉發。
奈勒說：「我想要求她們相信我們。我了解現在這情況下，這麼做對她們而言可能有點為難，但必須有人挺身舉報，我們才能究責。」（譯者：中央社何宏儒）1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。