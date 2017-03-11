中投考區106年國中教育會考 3月16日至18日報名

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106年國中教育會考自3月16日至18日辦理報名作業，中投考區106年國中教育會考試務會提醒考生，注意簡章內容規範(請參考中投考區國中會考試務會網站，應於簡章規定的報名時間內完成報名手續。

主辦單位指出，非應屆之國中畢業生採個別報名，考生於3月13日上午8時至3月15日下午5時自行上網填報個別報名表資料，並於3月16日至18日至中投考區國中教育會考試務主辦學校臺中市立清水高級中學(臺中市清水區中山路90 號)辦理報名，攜帶繳交（驗）資料包括學歷證件及國民身分證（或戶口名簿）正本、網路列印之個別報名表、報名費、貼足32元郵票標準信封2個，身心障礙及重大傷病考生應檢附相關合法有效證明文件正本、影本各1份，正本驗後發還。考區試務主辦學校採現場審件，並於個別報名現場設置電腦及印表機供考生修正報名資料。

所有國中應屆畢業生都應該參加國中教育會考，由所就讀學校代為辦理集體報名，學生需繳給就讀學校資料包括考生基本資料、相片電子檔，若為身心障礙及重大傷病考生，應檢附相關合法有效證明文件正本、影本各1份，正本驗後發還，以上應屆畢業生皆免繳報名費。

非應屆國中畢業生則繳交報名費新臺幣500元，低收入戶子女（檢附低收入戶證明正本及戶口名簿影本）或其直系血親尊親屬支領失業給付者（檢附「就業保險失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據」正本及戶口名簿影本），報名費由教育部國教署補助全額500元，即免繳報名費；中低收入戶子女（檢附中低收入戶證明正本及戶口名簿影本）報名費僅需繳交200元。

106年國中教育會考測驗日期為5月20日及5月21日，報名後將於4月14日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由中投考區試務主辦學校清水高中寄發。

試務會提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，集體報名的學生應於4月17日下午5時前向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生應於4月18日下午5時前向中投考區試務主辦學校清水高中提出申請更正。

凡領有身心障礙證明（手冊）者、經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者須申請特殊應考服務，應於報名時填附「身心障礙及重大傷病考生應考服務申請表」，報名後由中投考區試務主辦學校清水高中邀集相關人員審查後通知考生審查結果。

(中時)