解決海線地區溢淹問題 水利局啟動南山截水溝工程

我要評比

南山截水溝山腳排水橋樑地質軟弱，水利局採新工法改建強化！（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局為解決沙鹿、梧棲及龍井等海線地區溢淹問題，水利局啟動南山截水溝工程，從去年4月起展開各項設計、發包及施工，自下游向上游拓寬既有排水路。水利局長周廷彰說，第一階段龍井區山腳排水橋樑工程，因地質軟弱需加強橋梁基礎，追加8000萬元預算辦理橋梁改建，採用薄橋面、新工法，待議會同意預算後，即可儘速進行。

周廷彰指出，台中市沙鹿、梧棲及龍井等海線地區，山坡地與平原交接處常因坡度陡變導致溢淹，對此，水利局啟動南山截水溝工程，盼分擔整體流域的排洪壓力，第一期下游山腳排水拓寬工程自去年4月14日動土以來，陸續展開各項設計、發包及施工工作。

因當地地質軟弱，為加強山腳排水橋梁基礎，並顧及施工期間防洪安全，水利局追加預算8千萬元橋梁改建經費，將採薄橋面、新工法，避免抬升幅度過大影響通行居民便利，盼讓整治工程得以順利進行。

周廷彰表示，橋梁改建涉及施工防洪與居民通行便利，希望市議會支持，因後續整體治理工程經費龐大，市府也將持續向水利署爭取納入「流域綜合治理計畫」經費補助，以持續向上游推動南山截水溝計畫。

水利局為改善台中港特定區整體排水問題，與相關單位合作進行沿線區域排水系統改善、雨水下水道建置、鐵公路排水改善、山坡地整治、農田排水及市區中小排改善等流域整體治理工作，並同步進行大肚山地區水土保持計畫及山坡地開發管制，以減少排水負荷，減少台中港地區淹水問題。

(中時)