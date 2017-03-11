遭Lamigo指不尊重 棒協：願致歉

中華民國棒球協會理事長廖正井今天表示，如果讓Lamigo桃猿球團感受到不被尊重，他願道歉；此外，他說，個人去留是小事，希望不要打擊棒協工作人員士氣。

La New董事長劉保佑昨天接受廣播節目主持人鄭弘儀專訪，鄭弘儀在社群網站臉書（facebook）貼出專訪部分內容。劉保佑說，曾有國家級賽事總教練從高雄市到台北市開會，要報交通費時，棒協卻不准計程車費用報帳，只給公車費。

廖正井上午接受中央通訊社記者訪問表示，他剛上任時，就請棒協秘書長安排他拜會中華職業棒球大聯盟4球團領隊，後來不知何故未能拜會，但他絕對有誠意，絕不會不尊重4球團。

他說，劉保佑提及的事，他第一次聽聞，相信棒協不會做這樣的決定，一定實報實銷，不可能發生這樣的事，這件事他還要查證。

曾任國民黨籍立委的廖正井表示，接棒協理事長前，國會辦公室秘書都反對，指棒協形象壞到極點，接棒協理事長只有減分，不會加分，為什麼要接？但他想到棒協好好改變棒協形象，也與球迷一樣熱愛棒球，是為提升台灣棒球才接任。

他說，即使在台灣棒運最低迷時，他也是持續幫棒協加油打氣，且理事長無給職，只有付出，沒任何利益。

至於網友發起18日包圍棒協，也有民主進步黨籍立委提案修法，民意代表不得兼任單項協會理事等；廖正井表示，個人去留是小事，希望不要打擊棒協工作人員士氣，民進黨要提修法就修，一旦修法過，「我們不會作違法的事，也不會戀棧」。1060311

(中央社)