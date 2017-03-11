遭Lamigo指不尊重 棒協：願致歉
中華民國棒球協會理事長廖正井今天表示，如果讓Lamigo桃猿球團感受到不被尊重，他願道歉；此外，他說，個人去留是小事，希望不要打擊棒協工作人員士氣。
La New董事長劉保佑昨天接受廣播節目主持人鄭弘儀專訪，鄭弘儀在社群網站臉書（facebook）貼出專訪部分內容。劉保佑說，曾有國家級賽事總教練從高雄市到台北市開會，要報交通費時，棒協卻不准計程車費用報帳，只給公車費。
廖正井上午接受中央通訊社記者訪問表示，他剛上任時，就請棒協秘書長安排他拜會中華職業棒球大聯盟4球團領隊，後來不知何故未能拜會，但他絕對有誠意，絕不會不尊重4球團。
他說，劉保佑提及的事，他第一次聽聞，相信棒協不會做這樣的決定，一定實報實銷，不可能發生這樣的事，這件事他還要查證。
曾任國民黨籍立委的廖正井表示，接棒協理事長前，國會辦公室秘書都反對，指棒協形象壞到極點，接棒協理事長只有減分，不會加分，為什麼要接？但他想到棒協好好改變棒協形象，也與球迷一樣熱愛棒球，是為提升台灣棒球才接任。
他說，即使在台灣棒運最低迷時，他也是持續幫棒協加油打氣，且理事長無給職，只有付出，沒任何利益。
至於網友發起18日包圍棒協，也有民主進步黨籍立委提案修法，民意代表不得兼任單項協會理事等；廖正井表示，個人去留是小事，希望不要打擊棒協工作人員士氣，民進黨要提修法就修，一旦修法過，「我們不會作違法的事，也不會戀棧」。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。