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遇警臨檢落跑 警開6槍仍被逃脫

土城分局土城派出所長方文村昨晚10時許，率員警楊仁釗、楊溫合、曲昱臻與偵查隊員臨檢某旅館時，發現兩名男子神色慌張正要離去，員警立即上前盤查，其中一名男子立即衝上車倒車衝撞，員警跳開後喝止不停，朝車輪開了六槍，但該名男子仍然逃逸。

警方隨後在現場帶回另名男子，並在房內起出K他命及K盤等物，除採集該男尿液檢驗後請回，並追查逃逸男子下落中。

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(中時)