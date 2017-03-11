與另一半相處 該做「真實」的自己還是「最好」的自己？
你的另一半懂不懂你呢？伴侶間的相處該做「真實」的自己，還是「最好」的自己呢？
最近一項研究顯示，若想使一段關係更加堅實，撇步不在於擁有最真實的自我感覺，而是在面對另一半時，能夠成為夢寐以求的自己，用這進化後「最好的自己」來經營伴侶關係，是穩固關係的最佳方法。
研究人員在進行了一系列問卷調查後，會要求參與者在描述當他們處在「真實自我」與「理想自我」時，會各有哪些不同，並思索他們在伴侶面前的行為，與兩個自我的相符程度有多少。
結果顯示，相較於那些「無法成為理想自我」和「婚戀關係迫使他們成為真實自我」的人而言，那些在另一半面前的表現更符合「理想自我」的人，對其關係可靠度的評分也更高。
所以換言之，其實重點不是在「做自己」，而是能夠在另一半面前成為「自己想變成的那種人」。而當伴侶身上擁有我們所渴望能擁有的特質時，我們會透過模仿，朝著我們的理想自我邁進，因此也代表著理想伴侶的重要性，不僅能讓自己也進步，彼此間的關係也會越來越緊密。
(中時電子報)
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