中國工信部：兩岸對企業開放進入態度應要是雙向
中國工信部部長苗圩今日在記者會中，回答本報記者關於「兩岸科技企業合作與紫光收購台企失敗事件看法」問題稱，兩岸產業有著互補性，中國大陸一直秉持鼓勵台灣企業來陸發展的立場，這種開放式行為應是雙向的，台灣也應對大陸企業進入持開放態度，共同創造雙贏，促進兩岸統一，實現一個中國。
苗圩指出，台灣企業在大陸改革開放後進入大陸，且發展良好。台灣在半導體領域較大陸領先，包括台積電等企業皆在大陸都有布局、盈利，也有許多項目正在建成中。大陸在發展資訊科技產業的過程中多離不開半導體，會保持一視同仁、無歧視態度，繼續鼓勵台灣企業來大陸發展，共同分享發展成果。
(工商)
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