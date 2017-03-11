陳偉殷春訓先發遭反彈球擊中

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效力於美國職業棒球大聯盟邁阿密馬林魚隊的台灣投手陳偉殷今天在春訓熱身賽先發出戰明尼蘇達雙城隊，2局上偉殷被反彈球擊中，總教練與防護員都趕緊上場。

陳偉殷官方社群網站臉書（facebook）粉絲團上午貼文表示，「2局上偉殷被反彈球擊中，總教練與防護員都趕緊上場，有任何最新消息，稍晚管理員再跟大家回報」。

陳偉殷主投3局，被敲4支安打，其中有兩發陽春全壘打，共丟兩分，兩分都是自責分，另有1次四死球與3次三振。

不過，有媒體報導，被強襲球擊中右腳膝蓋的陳偉殷賽後表示，沒大礙，球是先擊中手套，改變方向後才打中膝蓋，陳偉殷在退場後冰敷。1060311

(中央社)