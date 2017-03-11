巴西釋出勞工公積金 為經濟注入活水

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巴西政府今天開始對離職3年以上的勞工釋出社會公積金，經濟學家指出，部分資金將用來消費，估計可為今年巴西國內生產毛額帶來0.3個百分點的貢獻。

根據規定，元月和2月出生的勞工可從今天起前往聯邦儲蓄銀行（CEF）領取離職3年以上的公司按月繳納的社會公積金（FGTS），單單本月，政府將釋出巴西幣69億元（約新台幣675億元）。

LCA顧問公司經濟學家波傑斯（Braulio Borges）指出，政府釋出這些資金，將可刺激日常消費，並幫助國家脫離經濟衰退。

巴西信用保護服務中心（SPC）調查指出，38.2%的勞工將使用社會公積金償債，34.3%用在日常開銷。

若根據社會階級評估結果，較富有階級主要將用來儲蓄和投資（30.8%），而較貧窮階級主要將用來償債（43.7%）。

中心首席經濟學家卡瓦提（Marcela Kawauti）表示，政府釋出的這筆資金，單獨來說，不可能讓國家脫離經濟危機，卻可協助負債的家庭，接下來才是刺激消費。1060311

(中央社)