防無預警停飛 將修法罰航空公司負責人

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復興航空去年11月無預警停飛，嚴重影響消費者權益，交通部民航局決定修民航法，增加罰航空公司負責人條款。

復興航空7個月內接連兩空難後，重挫公司營運，去年11月22日突然無預警停飛並宣布解散，影響旅客約10萬人次，加上有1700多口員工失業，造成社會很大衝擊。

依照目前的民用航空法，對航空公司不當營運，只能針對航空公司開罰，復興航空無預警停飛一案，民航局就是以影響公共利益罰復興航空新台幣300萬元。

民航局副局長方志文表示，民航局已決定修民航法，在營運不當部分，增加對航空公司負責人的罰則，至於處罰方式、裁罰金額，還要與律師研究，並與法務部及航空公司討論，今年就會提出修法草案。

開南大學空運管理學系助理教授盧衍良說，復興無預警停飛，給民航業界上了寶貴的一課，民航法的確有必要朝防範機制角度修訂。

至於現在民航法對航空公司裁罰金額上限300萬元是否太低，方志文說可以討論。

復興停航事件，民航局曾被外界批評毫無警覺，方志文說，單純從資產大於負債財報上，無法看出復興航空無預警停飛的意圖。

不過，方志文也表示，會檢討對航空公司的監理，訂出更有效的預警指標。1060311

(中央社)