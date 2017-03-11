拒臨檢衝撞逃逸 警方持續追緝

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土城警方今天指出，昨晚擴大臨檢轄區旅館時，見2名男子神色有異前往盤查。其中1名男子上車衝撞員警後逃逸，警方帶回另一名男子，並查獲K他命等物。

土城分局土城派出所長方文村率員警楊仁釗、楊溫合、曲昱臻與偵查隊員昨晚執行擴大臨檢勤務，晚間10時許臨檢轄內一處旅館時，發現兩名男子神色慌張正要離去。

警方立即上前盤查，其中一名男子立即衝上車倒車衝撞，員警跳開後喝止不停，朝車輪開了六槍，但犯嫌仍然逃逸。

警方隨後在現場帶回另一名同行友人，並在退房的房間查獲K他命及K盤等物，對其採集尿液檢驗後請回，全案持續積極追查。1060311

(中央社)