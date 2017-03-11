桃園以北東部有長浪 蘇澳浪高3公尺

我要評比

中央氣象局今天上午發布長浪訊息，今明兩天桃園以北、東北部、東部及馬祖沿海易有長浪，上午已觀測到蘇澳浪高3公尺。

氣象局也提醒民眾，今明兩天台中以北、東北部、東部及澎湖、金門沿海和空曠地區，易有8至9級強陣風，海上作業或海邊活動要注意安全。1060311

(中央社)