美就業情形好轉 川普：數據真實不假

美國官方今天公布的最新就業數據顯示，2月份失業率降至4.7%，這讓白宮發言人史派瑟喜形於色，雖然美國總統川普認為，過去官方數據可能造假，但現在「超真實的」。

就在美國總統川普上任滿50日的今天，美國勞工部勞工統計局（BLS）公布2月份美國新增非農就業人口達23.5萬人，超出外界預期，失業率則較1月減少0.1個百分點，降至4.7%。

川普1月20日上任，2月則是他上任以來首個完整執政月份，而外界也將2月就業數據視為他入主白宮後的首個經濟成績單，史派瑟（Sean Spicer）今天在白宮每日新聞簡報會上，顯然忍不住內心喜悅，以較輕鬆的方式，回答記者的尖銳問題。

有記者質疑，川普在競選時曾批評前總統歐巴馬主政時的官方數據全都是造假的，現在，同一個機構發布的數據，川普是否相信它的真實性？又是否能公平衡量實際經濟狀況？

史派瑟回答，他和川普有先談過這一話題，川普清楚表明，「過去可能造假，但現在（這些數據）超真實的」，史派瑟說完忍不住笑，記者席也傳出笑聲。

更具娛樂效果的是，史派瑟拿美國國家廣播公司（ABC）節目「週六夜現場」模仿他的橋段，來回應記者質疑他過早評論官方數據，已涉及違反聯邦相關法律的提問。

記者質問史派瑟，他和川普可能有點過於激動，勞工統計局才公布最新失業率約20分鐘，兩人就在推特上發文，這似乎違反1985年開始採行行政部門官員要官方數據公布1小時後、才能評論的規定。

記者還在說明問題時、史派瑟翻資料就露出皺眉表情，他回答時先說，以推特發文告知美國大眾這樣的好消息，「這是展開週五這天很好的方式」。

緊接著，史派瑟突然「戲胞上身」，反學起「週六夜現場」以誇張方式模仿他的瑪莉莎．麥卡錫 （Melissa McCarthy）並脫口而出說，「你們別逼我氣得朝你推講台喔！」，頓時間笑聲四起。

顯然，史派瑟是週六夜現場忠實觀眾。

瑪莉莎．麥卡錫模仿史派瑟的經典橋段，就是將他演繹成易怒衝動的白宮發言人，在不久前節目中，瑪莉莎．麥卡錫演出的假史派瑟聽到尖銳提問，就朝記者席怒推發言人講台，讓人印象深刻。

不知是否因就業數據的好消息，讓史派瑟展現上任以來在鏡頭前少見的幽默。

川普去年2月競選期間曾質疑勞工統計局的數字說，別相信歐巴馬政府公布的假數據，美國真正的失業率大概28%、29%，「我甚至還聽到最近是42%」。1060311

(中央社)