共諜好好用 黃智賢：誰敢反對保防法？

我要評比

首起陸生共諜周泓旭(摘自臉書)

來台就學的政大前陸生周泓旭，在臉書Po出他的入出境許可證。（取自臉書）

就在蔡政府欲推動「納粹級保防法」時，昨天就傳出政大陸生疑似共諜，遭羈押禁見一案。政論節目主持人黃智賢諷刺表示，共諜案好方便好及時，這樣還有誰膽敢反對保防法？後面還有更恐怖驚悚的等著你呢！

才傳出政府要推「保防法」，馬上就迸出「共諜案」，接著更牽扯眾多名人與陸生是臉書好友。國民黨議員王鴻薇昨痛斥，這樣戴紅帽栽贓，人二還不用復辟，就可以被玩得不亦樂乎！

黃智賢今在臉書貼文表示，共諜真是一種方便的東西，可以合理化掌權者的一切民粹作為。民進黨一邊哭訴70年前蔣介石到處抓匪諜的作為，一邊在21世紀的今天，兩岸和平的今天，用共諜做幌子，踐踏民主人權。

黃智賢說，這樣的媒體操弄，實在太明顯了。在推踐踏人權的保防法時，適時的丟出來一個共諜案，然後再羅織名人是共諜之友。這樣，還有誰膽敢反對保防法？民主、人權是什麼玩意兒？

以下為《黃智賢臉書世界》全文：

好方便好及時的共諜案

正當民進黨寡廉鮮恥的，推出戕害人權的納粹級保防法，輿論一片大譁，批判這是實質的戒嚴令時。

蔡政府巧合的抓住一個政大的大陸學生，說他是共諜。

1

共諜是編劇裡一種最完美的角色，可以合理化掌權者的一切民既作為。

民進黨指責蔣介石的，難道不是在國共內戰期間，到處抓匪諜，懲治匪諜的作為 ?

人家蔣介石抓匪諜時，是70年前，是抗戰剛過。

當時國共是血淋淋的在內戰，不是你死就是我活，所有人民則一起陪葬。

戰亂之中，整個大陸也丟了，倉皇來台。

蔣介石身邊親信，國民黨高層，投共的人絡繹不絕。

國民黨失去大陸，許多戰將投共，更是重要原因。

當時共諜潛伏在台灣，是不必想也知道的。

可是現在，所有被抓，被指控為匪諜，被槍斃，被坐牢的，都被稱為白色恐怖受難者。

只因其中許多冤假錯案。

那麼，當時究竟該不該抓匪諜 ?

該，還是不該?

若是抓，70年前，該用什麼手段抓 ?

不抓，又會怎樣 ?

民進黨一邊哭調控訴70年前的蔣介石，一邊在21世紀的今天，兩岸和平的今天，用共諜做幌子，踐踏民主人權。

70年後的21世紀，蔡英文和民進黨，用共諜這種驚悚的情節，又可以玩出什麼遊戲 ?

2

共諜真是一種方便的東西。

不久前，身為陸委會副主委的張顯耀，也適時的被指為共諜過。

當時正好碰到馬金高層要拔掉張顯耀的陸委會官位，王郁琦站在第一線痛罵張顯耀洩漏機密。

張顯耀是共諜 ?

你若說張顯耀花心，我還比較相信。

果然最後張顯耀被判無罪確定。

但好好一個人，也就被折騰得去了一層皮。

3

被抓被民進黨政府指控為共諜的周泓旭，至今的犯案情節，是:

1) 找要報考調查局的政大同學喝酒。

我不知道他找朋友喝酒，犯了什麼罪。

如果他動機不純正，那你也得等他實際上犯了罪，才能抓人吧。

不然，吃飯喝酒聊聊考試，竟也可以成為一種罪?

那蔣介石實跟蔡英文比，實在有人權得多了。

2) 對外交部官員下手，說要邀請由遊韓國，好換一點機密情報。

希望情治單位到時候端出來確切的證據，而不是只是懷疑就下手抓人。

不然，人權也太廉價了點。

4

然後又牽扯出，一些名人是這個周泓旭的臉書好友。

哇!

這樣，當權者就可以說，你看，果然共諜在興風作浪了。

臉書竟也可以用來羅織罪名!

但這樣的媒體操弄，實在太明顯了。

在推踐踏人權的保防法時，適時的丟出來一個共諜案。

然後再羅織說，有哪些名人，是共諜的臉書好友。

這樣，許多人莫名其妙牽扯進共諜案，成了共諜之友。

這樣，還有誰膽敢反對保防法 ?

怕了嗎？

後面還有更恐怖驚悚的，等著你呢 !

民主?

人權 ?

什麼玩意兒 ?

(中時電子報)