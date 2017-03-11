大聯盟熱身賽 陳偉殷挨轟吞敗還遭球吻

旅美馬林魚投手陳偉殷今天在熱身賽先發面對雙城，除了被敲出2支全壘打，還被反彈球擊中，馬林魚終場2比8輸球，陳偉殷承擔敗投。

邁阿密馬林魚投手陳偉殷此役先發3局，被敲出4支安打，投出3次三振1次保送，失掉2分自責分，被明尼蘇達雙城的墨菲（John Ryan Murphy）和朴炳鎬敲出全壘打。

陳偉殷在2局上被反彈球擊中，總教練跟防護員都上場關心。他賽後表示，由於球有先碰到手套，所以打到身體後並無大礙，下場就接受冰敷治療。1060311

(中央社)