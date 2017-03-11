永遠的陳同學 副總統哽咽憶恩師林東明

副總統陳建仁今天參加恩師林東明的紀念演講會，憶起去年5月到台中見到老師最後一面，忍不住哽咽。陳副總統說，在林東明心目中，他是永遠的陳同學，林東明也是他永遠的林老師。

陳副總統今天早上參加在台灣大學公衛學院舉行的「林東明名譽教授紀念演講會」，林東明是台灣大學名譽教授，去年6月1日逝世，陳副總統當時在臉書上追悼這位永遠的恩師。

陳副總統致詞時回憶起他和林東明相處的點點滴滴，林東明曾說過自己要活得比自己的老師多活2歲，因為林東明的老師的老師活到92歲，林東明的老師活到94歲，最後林東明活到96歲，「那我們慘了，我們要活到98歲。」

陳副總統說，林東明的蘇格拉底式教學法，沒有標準答案，給學生很多思考和啟發，林東明對台灣的流行病學有很多的貢獻，林東明更教給他許多醫者該有的風範。

陳副總統碩士班畢業後當過林東明的助教，有一次陳副總統寫了一本流行病學的書，不敢請老師寫序，偷偷放在老師桌上，林東明也一聲不吭，突然有一天把陳副總統叫過去說「這本書寫得不錯喔」，讓陳副總統放下心中大石頭。

陳副總統後來參加公費留學考試並錄取出國唸書3年，林東明幫陳副總統承擔起本來是陳副總統要改的考卷和要上的課，讓陳副總統內心很感謝老師的包容。

在林東明心目中，陳副總統是永遠的陳同學，陳副總統在國科會任職的時候，林東明到國科會說他要找陳同學，讓警衛滿頭霧水「誰是陳同學？」

陳副總統說，林東明是一個很特別的人，林東明退休後，他和林東明一起寫論文，但林東明拒絕掛名，「因為老師說他退休就退休了」。陳副總統寫過一本流行病學原理方法，要請林東明寫序，但被拒絕，因此他一生有個遺憾是書裡永遠沒有老師幫他寫的序。

去年大選完後，陳副總統曾經拜訪過林東明，「老師叫我不要再來了，因為警衛那麼多好麻煩」；後來林東明住院，陳副總統5月底到中國醫藥大學附屬醫院見到林東明最後一面，他說那是他第一次敢用手摸老師的身體，碰碰老師的額頭，談到這段，陳副總統忍不住哽咽了好幾秒，「林老師是我們永遠的林老師」。1060311

(中央社)