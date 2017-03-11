五月天人生無限公司 阿信宣布準備上班

樂團五月天全新世界巡迴LIFE「人生無限公司」18日將從高雄世運主場館起跑，主唱阿信今天在社群網站臉書表示，請各位「人生無限公司」的社員們，準備到現場上班了。

五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會18日起在高雄世運主場館連唱4天，20萬名「五迷」陪同起跑。

阿信凌晨在臉書（facebook）表示，全新巡演從去年3月開始準備，正好1年，上週到中國大陸深圳移地訓練，必應創造租下整座體育場，搭建1比1大小，所有燈光特效都一模一樣的舞台，展開最後排練。

他說，昨晚到必應創造總部參加討論，已過下班時間，總部依然燈火通明，深深感受到「五月天不是五個人而已啊」那樣的心情非常強烈與感動。離開已是凌晨，但大部分夥伴依然繼續做一樣的事，直呼「你們都不用站起來的嗎」。

阿信坦言「只是，即將來臨的演唱會，最後一塊拼圖才能看到，這個不可缺的環節只有在現場才完整。」就是那種「五月天不止五個人＋必應創造＋相信音樂而已啊！」的讚嘆。「沒錯，現場的你們，才是令演唱會完整的最後一塊拼圖。」

他表示，請各位「人生無限公司」的社員們，這是人生第5個部門，準備到現場上班了。最後寫道「哥熬的不是夜是熱情」，並提問海報圖裡「為什麼有個寶寶抓的是紙鈔啊？」

粉絲紛紛留言回應準備好了，會準時打卡上班，有人說「雖然面試過程一波好幾折，但最後能到高雄分公司上班真的是太好了」，也有人感嘆沒應徵到，並留言指拿紙鈔寶寶一定是鼓手冠佑。1060311

(中央社)