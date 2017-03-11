五月天人生無限公司 阿信宣布準備上班
樂團五月天全新世界巡迴LIFE「人生無限公司」18日將從高雄世運主場館起跑，主唱阿信今天在社群網站臉書表示，請各位「人生無限公司」的社員們，準備到現場上班了。
五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會18日起在高雄世運主場館連唱4天，20萬名「五迷」陪同起跑。
阿信凌晨在臉書（facebook）表示，全新巡演從去年3月開始準備，正好1年，上週到中國大陸深圳移地訓練，必應創造租下整座體育場，搭建1比1大小，所有燈光特效都一模一樣的舞台，展開最後排練。
他說，昨晚到必應創造總部參加討論，已過下班時間，總部依然燈火通明，深深感受到「五月天不是五個人而已啊」那樣的心情非常強烈與感動。離開已是凌晨，但大部分夥伴依然繼續做一樣的事，直呼「你們都不用站起來的嗎」。
阿信坦言「只是，即將來臨的演唱會，最後一塊拼圖才能看到，這個不可缺的環節只有在現場才完整。」就是那種「五月天不止五個人＋必應創造＋相信音樂而已啊！」的讚嘆。「沒錯，現場的你們，才是令演唱會完整的最後一塊拼圖。」
他表示，請各位「人生無限公司」的社員們，這是人生第5個部門，準備到現場上班了。最後寫道「哥熬的不是夜是熱情」，並提問海報圖裡「為什麼有個寶寶抓的是紙鈔啊？」
粉絲紛紛留言回應準備好了，會準時打卡上班，有人說「雖然面試過程一波好幾折，但最後能到高雄分公司上班真的是太好了」，也有人感嘆沒應徵到，並留言指拿紙鈔寶寶一定是鼓手冠佑。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。