三星Note又爆炸 5歲女孩臉手嚴重燒傷恐毀容

大陸又傳Note4手機充電爆炸，燒傷5歲小女孩手臉。(新浪新聞)

9日凌晨大陸又發生三機NOTE手機充電爆炸事件，當時睡在手機旁邊的5歲女孩臉部和雙手被燒傷嚴重。(新浪新聞)

三星手機接二連三傳出爆炸，之前被網友戲稱「軍火商」，9日凌晨大陸又發生三機NOTE手機充電爆炸事件，當時睡在手機旁邊的5歲女孩臉部和雙手被燒傷嚴重，恐怕毀容，改手機購入不到1年還在保固期。

據《新浪新聞》，3月9日淩晨4時許，正在睡夢中的馮玲玲（男）突然被一聲巨響驚醒，隨後，在手機旁邊的女兒突然發出撕心裂肺的哭聲，並聞到自己頭髮燒焦的味道。馮玲玲起身查看才發現，原來是自己正在充電的三星手機電池突然爆炸了，被褥都被燒爛，女兒雙手臉部嚴重燒傷。

該款手機是三星NOTE4。去年8月，馮玲玲趁店家活動，花了人民幣2699元購買。銷售手機的店家老闆向記者保證，該爆炸手機是在三星管道拿的，拿的管道是完全正規的，售後保修單，保卡什麼都有。目前該手機購入不到一年，並未過保固期。

馮玲玲的5歲女兒燒傷情況嚴重，可能會面臨被毀容的危險，而後續的治療將會花去一大筆費用。三星一名銷售負責人告訴記者，他們已瞭解到了此事，目前已向上級報告，將會積極對此事進行處理。

微博網友留言「你們別總罵三星好嘛!畢竟他是個炸彈，不炸不正常，是你們自己把他當手機的」、「三星勵志成為軍火商」、「拿著三星的我不知所措」、「不早都說了三星會爆炸，為什麼還要用呢？」、「未來戰爭是每個士兵都帶著三星衝鋒陷陣。」、「一言不合就互相扔三星」、「這不就是美國人說的，大規模殺傷性武器」、「三星哪裡都有他，這是要炸遍中國無敵手的節奏啊！」、「三星手機都快換吧，不然放在枕頭邊上，第二天就醒不來了」。

(中時電子報)