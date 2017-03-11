高雄長庚癌友環島 巡迴演奏烏克麗麗
「你不能決定生命的長度，但可以控制它的寬度」，高雄長庚一群癌友，抗癌之餘一起學習烏克麗麗，更花半年自籌10餘萬元旅費，11日起搭火車環島7天，沿途到醫院、社福機構演奏烏克麗麗，為病友打氣。隊伍中還有乳癌轉移的患者，為了共襄盛舉，特別與醫師討論錯開化療時程，堅持要陪走4天。
高雄長庚為癌友開設免費「玩療」課程，2年多前聘同為癌友的侯金水教彈烏克麗麗，也不時到病房及護理站演奏，替冰冷的醫療場域注入溫暖樂音，癌友們也建立緊密情感，進而相約環島。
經過半年籌畫，癌友們自籌10多萬旅費，11日上午從高雄火車站出發，開始為期7天火車環島之旅，行程中將拜訪台北陽光基金會、林口長庚、嘉義長庚醫院，為病友們演奏烏克麗麗。
去年中秋診斷出乳癌轉移腦部的「花花」，腫瘤已有5公分大，開刀後至今仍在接受化療，但她堅持這趟與癌友的約定，特別和醫師討論，排開化療時間，並評估體力狀況，總算爭取能夠同行4天。
另一名「周大姊」乳癌復發移轉到骨骼，去年中大腿骨才開完刀，持續治療至今，此行她只能參與2天，但事前仍興致勃勃，旅程行李打包工作，還是在化療後住院期間完成的。
乳癌患者「瑞玲」多處移轉，2年多來持續化療，造成嚴重脚麻、手麻，她為了復健，加入學習烏克麗麗行列，丈夫王泰立一路相伴，並發揮資訊專長，在臉書、Youtube記錄癌友的烏克麗麗演奏活動。
高雄長庚癌症資源中心主任羅盛典，11日上午親自到高雄火車站為癌友送行，還特別送上愛心早餐；他表示，癌友心理調適、家屬的支持、癌友間鼓勵打氣，均具有正面療效，也是避免癌因性疲憊的良方。
(中時)
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