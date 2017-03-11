NBA》林書豪14分4籃板 籃網勝機仍存
(11：50更新)籃網總算來到艱辛客場8連戰最後1場，11日前往達拉斯客場遭遇小牛，尋求避免2連敗命運，林書豪目前先發打了21分14秒，投8中4、5罰進5，拿14分、2助攻、4籃板與2抄截，另有1失誤，籃網與小牛打完前3節，暫以1分落後。
(第3節)下半場一開始，林書豪就切入取分，帶起籃網7比2攻勢，沒想到籃網的領先優勢，隨即被小牛凶猛三分攻勢打破，包含費瑞爾、塞斯柯瑞、巴雷亞等人都投進三分球，小牛再次超前，幸好籃網換成布克發威，幫助籃網僅以73比74落後地主。
(第2節)林書豪在上半場還剩6分51秒被換上場，隨即在罰球線附近跳投命中，也讓他得分上雙，不過小牛開始反撲，靠著籃網棄將費瑞爾，以及塞斯柯瑞、哈里生巴恩斯等人火力追上，幸好豪哥補上兩罰，幫助籃網得以打完上半場，仍以49比46領先小牛。
(第1節)由於布魯克羅培茲前役扭傷腳踝，先發中鋒改由艾西擔任，林書豪一開賽就投進三分球，接著17呎中距離命中，甚至製造3罰機會，結果他3罰俱中，首節就拿8分，他也打了傷癒復出後的首節最多上場時間，第1節結束，籃網取得26比23的領先。
(中時電子報)
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