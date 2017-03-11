日311震災6週年 福島等縣仍有兩大困境

經過6個年頭的311東日本大地震，至今仍面臨對核災的恐懼與重建遙遙無期的困境。（圖/美聯社）

2011年3月11日，日本東北太平洋外海發生地震，隨後引發的大型海嘯，造成距離震央最近的福島、岩手、宮城等縣遭受重創，海岸3公里之內幾乎全毀，福島第一核電站更發生輻射洩漏的事故。這場311震災徹底重創了日本東北地區，6個年頭過去了，如今的東北地區仍面臨兩大困境：「輻射恐懼」和「重建之路遙遙無期」。

據日本NHK新聞報導，造成日本東北地區重創、如今已過去6個年頭的311地震，重建之路卻似乎遙遙無期。沿海地區幾乎全毀的福島、岩手和宮城3縣，至今仍有12萬多居民避居外地，有家歸不得。再加上至今仍有強烈輻射洩漏的福島第一核電廠，東京電力公司至今仍因經費和技術問題，遲遲無法進行封爐的作業，造成福島等縣大片地區的耕地、飲用水都遭受污染。這些問題不僅讓流浪在外的居民不敢回家，更讓留守在福島、岩手、宮城等縣的居民數量持續下降。

被海嘯與地震幾乎摧毀殆盡的福島等地。（圖/美聯社）

由於福島第一核電廠的事故，讓當地居民被迫生活在輻射恐懼之下。（圖/美聯社）

重建之路緩慢更是讓許多東北地區居民不滿的原因之一，雖然日本政府在震災後，透過加稅擴大高額重建資金，推出多種像重建毀壞機械補助經費5千億日圓（約1,347億台幣）、鼓勵企業聘用受災居民的補助經費達2,900億日圓（約781.6億台幣），以及鼓勵企業前往福島設廠投資的補助經費2千億日圓（約539億台幣）等，都曾讓外界與當地居民有所期待。但事發至今，不僅危害來源的核電廠遲遲未能解決，前幾日再爆出重建經費遭全國30家企業冒領37億日圓（約10億台幣）的醜聞，更讓外界質疑，日本政府對東北重建的決心。

目前日本警方確認在311地震中死亡的人數為15,893名，行蹤不明者2,553人，其中宮城縣死傷最為慘烈、岩手縣次之。今年度的哀悼儀式將於今日下午在東京舉行，首相安倍晉三（Shinzo Abe）和皇次子秋篠宮親王都將出席致詞，福島縣也將同步轉播。

(中時電子報)