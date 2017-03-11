綠島海岸線遭汙染 環保單位忙清除

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綠島海岸線遭重油汙染，立委劉櫂豪接獲陳情，要求環保署儘速了解處理，環保署11日會同台東縣環保局前往，將以最快速度處理汙染，同時以衛星照片尋查可疑汙染源。（立委劉櫂豪提供）中央社記者李先鳳傳真 106年3月11日

綠島海岸線遭重油汙染，立委劉櫂豪接獲陳情，要求環保署儘速了解處理，環保署今會同台東縣環保局前往，將以最快速度處理汙染，同時以衛星照片尋查可疑汙染源。

劉櫂豪表示，昨晚8時接獲民眾陳情，綠島北面海岸受到重油汙染，立即要求環保署儘速了解處理。今天凌晨1時，環保署回覆，水質保護處副處長劉瑞祥將率人員及開口合約應變清除廠商，會同台東縣環保局前往綠島清除油污。

劉櫂豪指出，經聯繫後，台東縣環保局備妥應變設備及器材，今早由綠島清潔隊先行處理。

劉櫂豪說，會協調中央大學確認近日衛星照片尋查可疑汙染源；並將持續關注後續處理情形，保護綠島的海洋環境。

昨天晚間綠島鄉民俞明宏臉書貼文表示，整個綠島北面的海岸線與海底都被重油汙染，拜託中央趕快出手相救，才有辦法清除這場浩劫。貼文引發關注，也有鄉民熱心通報縣府1999熱線。1060311

(中央社)