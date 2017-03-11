美學者：美中簽第4公報是糟透的想法

美國亞洲學者沙特（右二）10日在智庫全球台灣研究中心研討會指出，美中簽署第4項公報絕對是糟透的想法。中央社記者廖漢原華盛頓攝 106年3月11日

美國亞洲學者沙特今天指出，美中簽署第4項公報絕對是糟透的想法，而根本的阻攔是在國會的共和黨，中國大陸對此也持懷疑態度。

華府傳出有人推動美中簽署第4個公報，喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院教授沙特（Robert Sutter）在智庫全球台灣研究中心（GTI）研討會指出，這絕對是糟透的想法，大家一定都還記得過去不簽的原因。這不是什麼新鮮事，這牽涉到所謂美中的大戰略交易。

他說，如果美中最終要處理（第4公報），需要做各種安排，現在談這些太早，也牽涉太多人。最根本的阻攔在國會的共和黨，總統川普和共和黨需要彼此，共和黨向來支持台灣，川普也支持，中方對能否輕易快速的推動簽署也持懷疑態度。

哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）認為，川普在兩岸方面不會激進，過去的體制架構仍然存在，並已開始研擬對中國政策，補足國務院等部門懸缺。中方也決定不該挑釁，應靜觀其變。

對於「九二共識」，戈迪溫指出，如果去檢視九二共識，那會是最模糊與空洞的聲明，兩岸有不同解讀。中方和前總統馬英九處得來，雖然說那是基於九二共識之上，但其實沒多少關係。

戈迪溫說，北京為何要這樣做？那是因為他們相信國民黨與馬英九。但在民主政治下，國民黨若持續衰退，大陸將在台灣失去可溝通的對象，這會有不良後果。

美國國家亞洲研究局政治與安全事務資深主任馬翊庭（Tiffany Ma）指出，中國國家主席習近平和總統蔡英文間基本上缺乏互信，這關乎性格。大家會問，為何之前九二共識創造各種「可能性」，如今在本來就模糊的共識下，維持「模糊性」卻仍嫌不夠？

馬翊庭認為，這種做法不符合北京的利益，走回頭路沒多少好處。北京不斷對民進黨施壓，但這不是互相叫牌的形式，民進黨沒有提出什麼要求，蔡總統也沒這樣做。中方也沒真的提出如果不確認九二共識會如何，只不斷老調重彈九二共識是發展兩岸關係的前提，這對民進黨與中共的關係最終沒有好處。1060311

(中央社)