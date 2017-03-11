就愛這一味 男毒蟲偷女內衣穿上身

有竊盜前科的李姓男子涉嫌連續去自助洗衣店偷竊女用內衣、網襪等，高雄市警方據報循線查獲，李男被逮時竟穿著偷來的女用內褲，也起獲少許安毒和吸食器。警方查出李男連續犯案12起。

高雄市警察局三民第二分局今天表示，接連接獲民眾報案指去自助洗衣店洗衣，返回店內準備取回衣物卻發現不翼而飛。

警方據報前往案發現場調閱監視器，發現是一名身穿黑色外套騎乘黑色機車的男子，將隨身攜帶的洗衣籃放置於機車前踏板，抵達洗衣店後挑選想要的衣服竊走並放置在洗衣籃後離開。

警方過濾分析查出是無業且染有吸毒惡習的李男，且食髓知味，連續於數日內犯案12起得逞，警方隨即以車追人，持搜索票及拘票到李男租屋處逮人，當場起出內衣40件、內褲83件、衣服20件、網襪3件、牛仔短褲3件、短裙1件、洋裝3件等，堆滿床上，並查出他身穿女性內褲，且起獲安非他命及吸食器。

警方表示，李男供稱因情緒容易產生莫名的恐慌，為了得到安全感，才會藉由不斷竊取女用內衣、褲，甚至穿上竊取得來衣物或使用毒品來緩和情緒。

警詢後，全案依竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例移送偵辦。1060311

(中央社)