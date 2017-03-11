WBC》10局再見安打 美險勝哥倫比亞

美國隊投手阿契，先發4局無安打，表現精彩。(美聯社)

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(12:05更新內文)美國隊是經典賽奪冠大熱門，今首戰尬哥倫比亞，光芒主力投手阿契(Chris Archer)前4局演出無安打，哥國的白襪強投坎塔納(Jose Quintana)先發5.2局，失1分，兩隊打完9局2比2平手，延長10局下，美國靠金鶯外野手亞當瓊斯(Adam Jones)再見安打，以3比2艱辛勝出。

阿契和坎塔納演出強投大對決，阿契4局用41球，美國5局上換上金鶯投手吉文斯(Mychal Givens)，哥國2出局後，靠3支二壘打，先下2城。6局下，坎塔納先對美國飆2次三振，卻被巨人游擊手B.克勞佛敲安，因球數達63球(經典賽投手首輪限65球)，提前下場；美國靠2安與不死三振扳回2分，追成平手。

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10局下，美國1出局後，從投手莫斯柯索(Guillermo Moscoso)手中，選到2次保送，老虎隊金斯勒擊成二壘滾地出局，跑者進占二、三壘，亞當瓊斯敲出再見安打，終結比賽。美國全場6安；哥國則是5安，卻吞下11次三振。

(中時電子報)