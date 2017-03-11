「最醜男團」未修圖照曝光 戽斗塌鼻國字臉

「Alldayz」和「Zetta」被爆成員外表與「傳統」略有差異。(圖/娛樂圈扒姨太)

南韓偶像男團，因有俊俏外表及精湛舞藝和歌喉，總是擄獲不少歌迷的心，不過近期出道的男團「Alldayz」和「Zetta」，卻不走花美男路線，有些成員竟有國字臉和戽斗下巴，也讓網友掀起討論。

Alldayz為今年出道的4人團體，在宣傳照中與一般花美男團毫無差異，不過卻有網友爆出出席活動未修圖的照片，竟有成員有顯著的「國字臉」，讓粉絲直呼修圖修太大，另一組男「Zetta」，則是由5位男成員組成，其中一成員不僅鼻梁塌陷，還擁有戽斗下巴，不僅不同於南韓男團主打俊美長相路線，甚至還被中國媒體冠上「最醜男團」封號，雖然外貌不出眾，但歌聲卻是走實力派路線，也讓不少粉絲在網路幫他們平反。

(中時電子報)