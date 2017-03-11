聯邦檢察官全面換血 川普政府要辭46人
美國司法部今天指出，部長塞申斯已要求前總統歐巴馬政府留下的46位聯邦檢察官辭職，「以確保一體過渡」。
路透社引述「紐約時報」（The New York Times）報導，曾盼留任的曼哈頓聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）也被塞申斯（Jeff Sessions）要求辭卸。報導引述熟知此事人士，巴拉拉的辦公室未予置評。那個位子得處理部分聯邦司法體系中最至關重大的商業和刑事案件。
美國檢察官係政治任命，總統川普（Donald Trump）底下的司法部提出這種要求，通常只是例行公事，不過也不是每個新政府上任，檢察官就得換1輪。
1名執法官員表示，巴拉拉曾表達盼能留任，並曾面見川普和塞申斯，兩人也說要他續任原職。
布魯克林聯邦檢察官凱柏斯（Robert Capers）也發聲明，表示自己已被要求辭職，並表示辦公室內的助理檢察官羅德（Bridget Rohde）將暫代職務。（譯者：中央社何宏儒）1060311
(中央社)
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