濃霧特報 馬祖航班取消

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中央氣象局今天上午10時發布台灣西半部及金門、馬祖濃霧特報，上午飛馬祖航班全部取消，下午也不樂觀。

氣象局說，今明兩天西半部及金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度。

氣象局觀測，上午10時，馬祖能見度不足200公尺。

唯一飛馬祖的立榮航空，今天共有5班台北松山機場飛南竿機場、3班往飛北竿機場，上午天候不佳取消3班，10時起到下午的航班表顯示，南北竿機場都關閉，可能全天都無法起降。1060311

(中央社)