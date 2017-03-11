網路直播正熱 陸開課教怎麼當主播
中國大陸網路直播興盛，浙江省一所技職學校最近推出網路直播選修課，傳授直播技巧，還會邀當地直播紅人參與互動。這門課雖有選修門檻，但一推出140多個名額馬上被搶光。
中新社今天報導，浙江紡織服裝職業技術學院近期推出名為「網絡直播」的公共選修課，授課老師馮卓彥在課堂上說，「我的課歡迎大家帶手機，多說話。」
馮卓彥表示，現今網路直播盛行，「90後」（1990年代出生）是參與網路直播的主要族群。開這門課是想讓學生正確利用網路直播，「展示健康的青春形象」。
據報導，這門課不僅教授直播技巧，也會考核學生在課堂上直播的表現，甚至邀請一些當地直播紅人參與互動。學生將根據直播效果獲得平時及期末成績，考核合格後可拿到2個學分。
雖然看似輕鬆，但這門課的選修要求並不低。報名選修的學生至少要有1個直播平台帳號，播過1次觀看人數達100人的直播，對網路直播感興趣並有一定了解。
儘管設置重重關卡篩選，但課程一推出140多個名額就被搶光。
幸運搶到名額的藝術與設計學院大一女生方寧早就有直播帳號，還擁有近2萬粉絲，收到近2000萬次讚，已能靠網路直播賺取生活費用。她說，選修這門課是想學習網路直播的「專業技巧和知識」。1060311
(中央社)
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