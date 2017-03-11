陸生涉共諜案 柯P：不要一竿子打翻一船人
政治大學企管所畢業陸生周泓旭傳出疑為共諜，台北市長柯文哲今天早上與台灣大學校長楊泮池同台出席杜鵑花季開幕典禮被問到此事，柯強調，不要因為這一位學生推翻整個陸生政策，否則就是一竿子打翻一船人；楊則表示，日前承諾書的事件大家還是蠻在意的，這次又發生陸生涉共諜案，影響還很難說。
柯文哲表示，這個事件應該平常心看待就好，他相信美國CIA（中央情報局）一定在台灣校園裡也有派一個人，這沒什麼稀奇，不要用一個案例去推翻全盤的陸生政策。
陸生涉共諜案，對未來台大招收陸生會不會有影響？楊泮池認為，目前還不知道會有什麼影響，因為日前承諾書事件，大家就蠻在意的，但以台大來說，去年8月16日發現承諾書內容後，就用一分聲明書強調台大的自由學風，希望用這理念進行學術交流，對岸學校也多接受、允許學生可以來台，所以未使陸生招收受到影響。不過，這次事件會不會有什麼影響，現在還不知道。
(中時)
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