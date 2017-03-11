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日本5縣農產品 東南亞似找到出口活路

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《時事通信社》報導，東京電力公司福島第1核電廠核災事故已發生6年，外國對日本的農水產品依然投以嚴厲的目光，特別是中國等周邊鄰近國家和地區的警戒更是根深蒂固，且持續禁止進口，日本的生產者並未脫離困境。不過，現在經由開拓新市場等來增加出口，已透出了希望之光。

農林水產省指出，震災後有54個國家和地域限制日本的農水產品進口，現在已減少到33個國家，且有大半僅需產地證明即可放寬進口限制。衛生基準嚴苛的歐盟(EU)去年也大幅放寬進口限制，但中國、台灣、香港、澳門、南韓、新加坡、俄羅斯對各自決定的蔬菜和魚等，仍限制特定地區的食品進口。

報導指出，日本的鄰近國家和地區持續禁止進口，若輕易接受日本的要求會被批為「軟弱」。台灣的蔡政府去年11月表明將討論解除4縣農產品的進口禁令，但在執政時對解禁積極的國民黨卻猛烈反彈。台日相關人士指出，日本食品已成為「政治鬥爭的道具」。

對「食品安全」的過剩意識也是日本食品進口的阻礙。中國因相繼發生毒奶粉造成幼兒死亡事故等，使重視品質的中間所得階層擴大，整個社會對食安的警戒心增強。日中相關消息人士指出，即使確認了日本產品安全的現在，「對輻射性物質的不安仍根深蒂固」。台灣2014年發生黑心油品事件，也變成了社會問題。

時事通信報導，嚴厲的環境下，日本方面開始關注政治障礙較少的東南亞，並努力開拓新的出口國。福島縣知事內堀雅雄去年5月訪問泰國，宣傳福島縣特產水蜜桃。

後來透過日泰流通、銷售業者的合作，從空運改成運用最新冷凍貨櫃技術的海運，當地的價格從過去的2顆1200銖(約新台幣1100元)降低到400銖。伊勢丹曼谷店指出，「原本只有富裕層購買的水蜜桃，現在贈禮用的需求增加了。」

去年福島縣產的水蜜桃出口到泰國的達20噸，是前一年的15倍左右，已超越了震災前的最大出口國中國(9.9噸)。對馬來西亞等其他的東南亞地區也正擴大出口，似乎摸索到「活路」。

(中時)

關鍵字：日本福島食品核災
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