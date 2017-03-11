談一例一休 柯P：還是覺得管太多
台北市長柯文哲日前出席工商協進會理監事會議時，談到一例一休最大的問題就是政府管太多，事後傳出總統府對他的說法頗為不滿，因此加以「關切」。柯今早受訪表示，幕僚跟幕僚之間確實會溝通，至於以後會不會收斂發言立場，「我還是覺得管太多！」
柯文哲出席工商協進會的演講後，因為對一例一休發表意見，傳出總統府不滿他的發言，對此柯文哲先是說，這我們（指總統府與北市府之間）會互相溝通，隨後又進一步說，幕僚跟幕僚之間會溝通。
媒體追問，既然如此，是否未來會收斂發言立場？柯文哲卻不改口，仍堅持還是覺得政府管太多，規則太複雜，「我都覺得複雜了。規則要簡單，否則很難執行，會搞到天怒人怨！」
(中時)
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