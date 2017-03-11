寫信给希拉蕊 呂秀蓮收到回信
前副總統呂秀蓮去年11月美國總統大選後，曾寫信給美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，表達慰問之意。3月9日外交部轉來希拉蕊女士的回信，她感謝呂秀蓮前副總統溫暖的問候，也祝福呂前副總統。
呂秀蓮說，希拉蕊女士信中表示，雖然對選舉結果感到失望，但對於打過這場選戰感到自豪，而對為美國及世界營造一個更美好、更堅強，以及更公平的未來所應盡的職責也將永不止。
希拉蕊還說，未來必將有人打破美國那個最高、最硬的玻璃天花板，而且希望這天會比現在所想的還快來到。如同台灣的現代化發展，進步需要時間，並需要那些預見人類有更美好未來的人的持續努力。同時，也很感激呂前副總統持續在公共領域領導，也祝福她在職涯永保成功。
(中時)
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