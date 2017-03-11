朴槿惠被罷免政局亂 美薩德部署續推動
美國軍方今天表示，儘管南韓總統朴槿惠遭彈劾解職，引發南韓政壇危機，美國將繼續在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）。
美國7日開始在南韓部署首批薩德反導系統零件裝備，以回應北韓試射彈道飛彈和核子試爆。
南韓目前被看好能取代朴槿惠的人選，對薩德的看法分歧。1名知名反對黨人選呼籲檢視薩德部署，另1名則在最近告訴中國大陸媒體，應該取消部署薩德反導系統。
美國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校表示，薩德是國與國之間已經達成的協議，且在北韓威脅下有正當理由。戴維斯婉拒評論南韓國內政治。
戴維斯在記者會上說：「領導人隨著時間推移而改變，一直以來都這樣。」「我們已經和韓國達成協議，這是他們需要的裝備…軍事上的需要。協議已經達成，我們仍致力兌現。」
詢及美國是否會繼續運送薩德零件至南韓時，戴維斯說：「是的」。
曾任職白宮的華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）韓國問題專家車維德（Victor Cha）認為，薩德部署走回頭路的機率不高。
他說：「倘若薩德在大選前部署，鑑於北韓的飛彈威脅，我認為新政府不會冒然要求退回薩德。」
美國官員告訴路透社，薩德可在數週內運作。五角大廈婉拒透露，薩德何時可以啟用。1060311
(中央社)
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